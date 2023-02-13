هدم مدينة نورداجي بأكملها بسبب الزلزال.. عدد سكانها 40 ألف نسمة

ذكرت وسائل إعلام تركيا، أن تركيا أعلنت هدم مدينة نورداجي التي ضربها زلزال شرق المتوسط وأحدث فيها تدميرا بنسبة 100% في المباني والمنازل السكنية.

هدم المدينة التركية

ومن جهته، تحدث محافظ ولاية غازي عنتاب التركية، عثمان بيلجين، اليوم، أن هدم المدينة أمر واجب وعمليات البحث والإنقاذ التركية جارية في آخر 8 منازل وقد يكون هناك مواطنون تحت الركام.

وقال بيلجين، إن قرار هدم المدينة التركية اتخذها وزير التنمية الحضرية لإزالة كل الأنقاض، فالمدينة مدمرة بالكامل كما وجدنا في منزل واحد فقط 150 قتيلاً تحت الأنقاض، ويبلغ عدد سكان المدينة 40 ألف نسمة على الأقل.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وبحسب ما نُقل عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط وصل إلى أكثر من 37 ألف شخص، وإصابات أكثر من 80 ألف جريح في سوريا وتركيا، وتستمر عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين في البحث تحت الأنقاض عن أي أحياء أو انتشال الجثث.

وذكرت تقارير سابقة أن زلزال تركيا وسوريا هو أعنف وأقوى بـ3 أضعاف من زلزال 1999، نتيجة لكثير من الخسائر في الأرواح أو في المنازل أو محطات توليد الكهرباء والغاز.

زلزال تركيا وسوريا صنف في المرتبة 5 علي قائمة أكثر الزلازل فتكاً

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن زلزال شرق المتوسط الذي ضرب سوريا وتركيا صنف في المرتبة الخامسة علي قائمة أكثر الزلازل فتكاً في القرن الـ21.

حيث إن الأول هو زلزال سومطرة في عام 2004، وأسفر عن مقتل أكثر من 230 ألف شخص.