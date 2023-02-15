«الصحة» توضح 7 خطوات للوقاية من أمراض القلب ومضاعفاتها الخطيرة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا عبر موقعها لمرضي القلب، وقالت الوزارة، إن الكشف المبكر والالتزام بالأدوية والمتابعة مع الطبيب مهم جدا لوقاية مريض القلب وتجنب أى مضاعفات خطيرة يمتعلقة بالقلب.

ودعت الوزارة مرضى القلب بضرورة الاشتراك في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الفشل الكلوي، مشيرة الى أن المبادرة تهدف للاستفادة من خدماتها المقدمة مجانا ولا يتحمل المواطن فيها أى أعباء مالية من لحظة الفحس والكشف والعلاج.

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، المبادرة الرئاسية داخل كل الوحدات الصحية والتى تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، مشيرة إلى عمل الفرق الطبية بشكل مستمر داخل الوحدات الصحية وهى مدربة لاستقبال كل الحالات المرضية.

كيفية الوقاية من أمراض القلب

وقدمت الوزارة نصائح هامة وارضادات للوقاية من أمراض القلب، وجاءت على النحو التالى:-

- الحفاظ على وزن صحي - اتباع نظام صحي وسليم - التعامل مع التوتر وتخفيف الضغط النفسي - الحصول على قسط كافي من النوم - اجراء الفحوصات الصحية بشكل منتظم - التوقف عن التدخين - البعد عن الأطعمة الدسمة والمشبعة بالدهون

وطالبت وزارة الصحة والسكان ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزارة وهو 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين والرد عليها من مصادرها الرسمية.