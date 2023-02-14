حبس 4 أشخاص متهمين بقتل شخص لخلافات مالية في مدينة الخانكة بالقليوبية

قررت جهات التحقيق في مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حبس 4 أشخاص، لاتهامهم بقتل شخص، والتخلص من جثته بإلقائها في المنطقة الصحراوية في منطقة أبو زعبل بدائرة المركز.

كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

اعترافات المتهم بقتل ضحية الخانكة

واعترف أحد المتهمين، وفق التحقيقات، بأنه على علاقة صداقة بالمجني عليه، وأن خلافات مالية نشبت بينهما، فقام باستدراجه إلى منزله في قرية أبوزعبل مركز الخانكة، وانهال عليه طعنا بسكين.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه استعان بباقي المتهمين الثلاثة للتخلص من الجثة، من خلال نقلها على تروسيكل ملك أحدهم ودفنها في رمال منطقة أبو زعبل.

التخلص من متعلقات الضحية

كما تخلص المتهمون من الأداة المستخدمة، وكذا متعلقات المجني عليه، من خلال كسر هاتفه لأجزاء وإلقائها بأماكن متفرقة، وإشعال النيران في جهاز التابلت الخاص به، وكذلك أوراقه الثبوتية. وأرشد المتهمون عن الأدوات المستخدمة والتروسيكل المستخدمين في الواقعة.