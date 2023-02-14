قانون حماية الملكية الفكرية 2023 يحدد كيفية تسجيل العلامة التجارية

تتعدد المشاريع التجارية بين الحين والآخر، إذ يحاول كل شخص أن يفتتح مشروعه الخاص، وتحقيق النجاح من خلاله، عن طريق دراسة السوق، وخطة العمل، وصولاً إلى مرحلة الترويج والافتتاح له، وبعد تحقيقه للنجاح المرجو قبل بدء مشروعه، يكون أمامه تساؤل مهم جدا حتى تكتمل كل أركانه وهو، ما هي شروط وضوابط تسجيل العلامة التجارية؟

إذ تُعد هي كل ما يُميز المنتج أو السلعة المقدمة إلى المواطنين، مشتملة على الآتي «الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً»، وكذلك أي خليط من هذه العناصر.

ويجيب «الوطن»، عن تساؤل، ما هي شروط وضوابط تسجيل العلامة التجارية؟، خلال السطور الآتية، استمرارً للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

كيفية تسجيل علامتك التجارية

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، حدد ضوابط وشروط إجراء وتسجيل العلامة التجارية ورسوم التسجيل، إذ يقوم صاحب المشروع بتقديم طلب إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقاً للشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط وضوابط تسجيل علامتك التجارية

وتضمن قانون حماية الملكية الفكرية حظر تسجيل 8 عناصر وعلامات وشعارات وصور ورموز كعلامة تجارية، حيث نص القانون على أنه لا يسجل كعلامة تجارية: كلاً من الآتي:

- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.

- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.

- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.

- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور.

- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.