أفضل 5 علامات تجارية عالمية للاستثمار في الأسهم.. منها «فيراري»

تظل العلامات التجارية الفاخرة دائمًا ذات قيمة، إذ يطمح المستهلكون إلى امتلاك منتجاتها، لذا تحظى أسهمها بإقبال المستثمرين على اقتنائها، وتحقيق عوائد مالية من خلالها.

وترصد «الوطن» خلال هذه السطور 5 علامات تجارية فاخرة هي الأكثر شهرة في العالم، والتي تعتبر هدفا للمستثمرين في الأسهم وفقاً لـ«US NEWS».

1- فيراري «Ferrari NV»

«فيراري» هي شركة تصنيع سيارات فاخرة عالية الأداء، وسجلت نموًا في صافي الدخل بنسبة 11.2٪، ونموا في الإيرادات بنسبة 17.2٪ في الربع الأول من السنة المالية الماضية.

2- رالف لورين «RL»

تنتج «رالف لورين» ملابس الرجال والنساء، وكذلك الساعات الفاخرة والمجوهرات ومنتجات الحياة المتميزة الأخرى.

وفي الربع الأخير حققت الشركة حوالي 45٪ من إيراداتها من أمريكا الشمالية، و31٪ من أوروبا، و23٪ من آسيا، وكان نمو المبيعات الأوروبية هو الأقوى في أي منطقة أخرى في الربع الأخير من السنة المالية الماضية بنسبة 26٪، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 18٪ بشكل عام.

وارتفع صافي دخل «رالف لورين» في الربع بنسبة 132٪ إلى 24.4 مليون دولار، وأعلنت عن نمو مذهل في المبيعات الرقمية بنسبة 80٪ على أساس عامين.

3- شركة تابستري «TPR»

«تابستري» هي الشركة الأم للعلامات التجارية الفاخرة «Coach» و«Kate Spade New York»، و«Stuart Weitzman»، وتصنع الشركة الإكسسوارات الفاخرة وحقائب اليد والأحذية والعطور وغيرها من المنتجات.

وفي الربع الثالث من السنة المالية الماضية، سجلت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 13٪، وبلغ صافي الدخل 122.7 مليون دولار.

4- مجموعة فوسيل إنك «فوسل»

تنتج «فوسيل» الساعات والمجوهرات وحقائب اليد والسلع الجلدية والملابس والإكسسوارات الأخرى، وفي الربع الأول من السنة المالية الماضية سجلت نموًا في الإيرادات بنسبة 4٪، مدفوعة بنمو بنسبة 20٪ في المبيعات الأوروبية على أساس العملة الثابتة، وارتفعت مبيعات الساعات العالمية بنسبة 10٪ بالعملة الثابتة.

5- Signet Jewellers Ltd

هي أكبر صائغ متخصص في العالم والشركة الأم لعلامات «Kay» و«Zales» و«Jared».

وفي الربع الأول من العام الجاري سجلت نموًا في المبيعات بنسبة 8.9٪، ونموًا في مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 2.5٪، كما نمت مبيعات الشركة الدولية بنسبة 91.6٪ في الربع الأول من العام الجاري.