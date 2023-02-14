حبس شخصين بتهمة تجارة المخدرات في القاهرة.. ومحام يوضح العقوبة

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة، وطلبت إرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

ضبط مخدرات بحوزة شخصين

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة الشروق بالقاهرة، يفيد قيام شخصين بالاتجار في المود المخدرة، وضبطهما وبحوزتهما 4 أسطوانات لمخدر الهيروين زنة كيلوجرام، وهاتفي محمول، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات وبمواجهتهما، اعترفا المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وحُرر محضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة

وقال الخبير القانوني سمير عبد العظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.