اعترافات المتهم بتهريب 15 كيلو «حشيش» بالقاهرة: «خبيتهم في سقف العربية»

«كنت مخبيهم بسقف العربية لإن محدش هيجي في دماغه إني عامل كدا والكميه اللي كانت معايا كنت هوزعها على كذا حد عشان اكسب أكتر من كذا مكان».. هكذا اعترف المتهم بتهريب 140 طربة مخدر حشيش بالقاهرة أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة لتحقيق الربح غير الشرعي، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقال المتهم في اعترافاته، إنه قام بتهريب كمية المواد المخدرة لتحقيق ربح غير شرعي، وإن امتلاكه للهاتف المحمول للتواصل مع عملائه لتوصيل المضبوطات لهم بواسطة سيارة نقل.

تفاصيل ضبط 15 كيلو حشيش

تعود التفاصيل، عندما تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا بوجود شخص له معلومات جنائية بحوزته على 140 طربة لمخدر الحشيش تزن 15 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، داخل مخبأ سري بـسقف كابينة سيارة نقل، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و50 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته، أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي والهاتف للاتصال بعملائه واستخدام السيارة في النقل والترويج وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

قال الخبير القانوني سمير عبد العظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.