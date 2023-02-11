حبس متهمين بحيازة «حشيش» بـ1.1 مليون جنيه بمطروح.. وقانوني يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس شخصين بحوزتهما 164 طربة حشيش بمطروح 4 أيام علي ذمة التحقيق، إذ وجهت اليهم تهمة الاتجار بالمخدرات وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل البلاغ لوصول معلومات لقسم شرطة «النجيلة»، بقيام شخصين لهما معلومات جنائية بالاتجار بمخدر الحشيش وتروّيجه علي العملاء بالمنطقة.

بالفحص والتحريات تبين ان بحوزتهما 164 طربة لمخدر الحشيش تزن 16.400 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول وان قيمة المواد المضبوطة مليون و150 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

شرح الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.