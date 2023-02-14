محافظ المنوفية يوجه بتجهيز نقطة إسعاف تلا وإعادة فتح مستوصف

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، حيث التقى المحافظ اليوم الثلاثاء بـ10 حالات من أبناء المحافظة واستمع إلى شكواهم وطلباتهم التي تنوعت بين طلب أهالي قرية بمم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا يلتمسون؛ لتجهيز نقطة إسعاف بمقر الوحدة المحلية للقرية.

وعلى الفور كلف المحافظ مسؤولى الإسعاف والوحدة المحلية بتجهيز النقطة استجابة لطلب الأهالي، كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بدراسة طلب الأهالي الخاص بإعادة فتح المستوصف الطبى بالقرية، والعرض عليه لاتخاذ اللازم تحقيقا للمنفعة العامة.

شكاوى أهالي قرية جريس في أشمون

وكلف محافظ المنوفية رئيس الإدارة المركزية لري المنوفية بدراسة طلب عدد من أهالى قرية جريس مركز أشمون يلتمسون تركيب مواسير وتطهير البئر الخاص بري أراضيهم الزراعية، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم تجاه عدد من الشكاوى التي تنوعت بين شكوى مسئول المدارس الرسمية والمتميزة بإحدى الإدارات التعليمية تتضرر من تعنت مدير الإدارة ضدها، وأخرى أخصائية إجتماعية بإحدى مدارس تلا تتضرر من قرار انتدابها إلى مدرسة التجارة بنات مما يلحق الضرر بها نظرا لظروفها الصحية الخاصة.

لقاءات محافظ المنوفية بالحالات الإنسانية

كما تضمنت لقاءات المحافظ اليومية، مقابلة عدد من الحالات الإنسانية أحدهما لمواطنة تبلغ من العمر أربعون عاما ولديها ابن يعاني من ضمور فى المخ وأخرى لمواطنة مصابة بورم خبيث وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية وقد كلف المحافظ إدارة العلاقات العامة بالمحافظة بتوفير سيارة واصطحاب السيدة إلى مستشفى الجامعة لإجراء الفحوصات اللازمة لإجراء العملية لها، وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غائية لهذه الحالات مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، كما وجه المحافظ إدارة تشغيل الشباب بتوفير فرصة عمل لمواطن بناحية الكتامية مركز الباجور لتوفير مصدر رزق له ولأسرته .