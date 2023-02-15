أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم.. الكيلو يبدأ من 65 جنيها

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ الكثير من المواطنين بالاهتمام بمتابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية، حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه لتخزينه قبل بدايةالشهر الكريم، وتعد أيعار الفراخ البيضاء من أكثر الأشياء التي يهتمون بمتابعة أسعارها، إذ أنها تمثل مصدرا مهما للبروتينات.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في المزرعة نحو 65 جنيهًا، فيما جاء سعره للمستهلك بقيمة تتراوح بين 75 و86 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء الأمهات، ليصل في المزرعة اليوم إلى نحو 59 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بنحو 60 جنيهًا.

- كما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم في المزرعة إلى نحو 78 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

- بينما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة، نحو 75 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 76 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- ووصل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم نحو 70 جنيهًا، كما جاء سعره للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وجاء سعر كيلو البط البلدي اليوم، نحو 80 جنيهًا في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيهًا.

- كما وصل سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وجاء سعر البط المولار، اليوم نحو 50 جنيهًا، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- وبلغ سعر كيلو الرومي البلدي، بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيهًا للكيلو، ويصل سعره في المحال إلى 85 جنيهًا.

- فيما وصل سعر كيلو الرومي الأبيض اليوم إلى نحو 75 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، فيما يصل سعره للمستهلك إلى 80 جنيهًا.