إنقاذ طفل من أسفل أنقاض زلزال تركيا بعد أسبوع.. «خرج متعبا لا يتحرك»

بعد مرور 7 أيام على زلزال تركيا وسوريا الضخم ، والذي راح ضحيته أكثر من 33 ألف شخص ، تظهر بعد بدء التشغيل تلاشي الآمال في العثور على أحياء جدد.

قام بإنتاجه بإنتاجه ، وهو قادر على إصلاحه ، وجسده ممتلئ بالكدمات والغبار ، وقاموا بتغطيته تجهيزًا لنقله بأسرع وقت إلى المستشفى لتلقي العلاج لمحاولة إبقائه على قيد الحياة ، وذلك في مقابل هاتاي التركية ، قناة «العربية».

إنقاذ طفل بعد 120 ساعة أسفل الأنقاض .. السبت الماضي

وفي صباح السبت الماضي ، تم إنقاذ الطفل من أسفل الأنقاض مبنى سكني ، وذلك بعد أن بقائه 120 ساعة دون طعام أو شراب ، تحت الأنقاض ، وبحسب مقطع فيديو نشرته قناة «العربية» ، تم سحب الطفل من أسفل الأنقاض وهو بصحة جيدة ، وذلك في منطقة هاتاي التركية .

إنقاذ طفل يبلغ من العمر 12 عاما بعد 182 ساعة تحت الأنقاض في هطاي التركية pic.twitter.com/jh72u5fpft — العربية (@AlArabiya) February 13, 2023

عدد ضحايا الزلزال يصل إلى 37 ألفًا

تركيا وسوريا المدمر إلى 37 ألف شخص ، أكثر من 31 ألفًا في تركيا فقط ، وكذلك أيضًا ، 6444 مبنى دمرت بشكل كامل بسبب الزلزال ، ووصل عدد الهزات الأرضية منذ الماضي. إلى أكثر من 2000 هزة أرضية.