جامعة الزقازيق تحقق المركز الثالث في مسابقة «هاكاثون الحكومة الذكية»

حققت جامعة الزقازيق المركز الثالث في مسابقة «هاكاثون الحكومة الذكية» التي أقيمت بجامعة بنها، بمشاركة 35 فريقا يمثلون 25 جامعة على مستوى الجمهورية، تنافسوا في إطار دعم التحول الرقمي بالجامعات، بدعم من وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، وبلغت جوائز المسابقة 70 ألف جنيه.

جامعة الزقازيق تحقق المركز الثالث

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

تحقيق المزيد من الجهد والمراكز المتقدمة في كافة المسابقات

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه فريق الجامعة من طلاب كلية الهندسة، وقدم الشكر للمشرفين ولأعضاء الفريق وكل من ساهم في تحقيق هذا المركز المتقدم، متمنيًا تحقيق المزيد من الجهد والمراكز المتقدمة في كافة المسابقات والفعاليات، وأكد أهمية «مسابقة الهاكاثون»، ودوره الهادف، حيث يشارك فيه مئات الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، لهدف واحد، هو التعلم والابتكار والريادة ومواكبة تحديات العصر.

وكان الدكتور عاطف حسين نائب، رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، قد شهد ختام فعاليات المسابقة، مشيرًا إلى أن فريق الجامعة شارك بمشروع، «محطة ذكية لتحصيل رسوم الطرق السريعة» وحصل به على المركز الثالث، بعد تأهل 35 فريقا من إجمالي 300 يمثلون عدداً كبيراً من الجامعات.

وأشاد الدكتور حسين بالتنظيم الجيد للمسابقة، وطالب بالاهتمام بمثل هذه الأنشطة التي تصقل مهارات الطلاب، وتسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على التعاطي مع المستجدات التكنولوجية، وتعد استثماراً في العقول.

وقد أشرف علي فريق الجامعة الدكتور أحمد عبد الجواد عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد السيد لطفي الأستاذ بقسم هندسة القوي والآلات الكهربائية، وضم الفريق خمسة طلاب هم؛ عبد الله حسين العرابي، وعبد الرحمن الصادق السيد، ووجدي الحسيني مصطفى، و مصطفى محمد أحمد، وأحمد إسماعيل فرحات.