تعليمات عاجلة من السكة الحديد لقائدي القطارات بشأن أجهزة اللاسلكي

وجهت هيئة السكك الحديدية، عددًا من النصائح والتعليمات المهمة لقائدي القطارات على جميع الخطوط ما بين الوجهين البحري والقبلي بشأن استخدام أجهزة اللاسلكي المحمول «تترا»، مؤكدة على قائد القطار أن يكون منتبهًا عند سماع أي رسالة تبلغ له من مراقب الحركة.

عدم استعمال المحمول المصلحي إلا في الأغراض المخصصة للتشغيل

وشددت الهيئة، في التعليمات، على عدم استعمال التليفون المحمول المصلحي إلا في الأغراض المخصصة للتشغيل، حتى يكون متاحًا على مدار الوقت للاتصال به في حالات الطوارئ والأعطال.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، تعليمات السكة الحديد لقائدي القطارات:

- استلام الجهاز من المركز المختص بتسليم الأجهزة بمحطة القيام في الذهاب والعودة التابع للقطارات.

- تجربة الجهاز قبل قيام القطار من محطة القيام بالاتصال بمراقب الحركة المختص والتأكد من استعداد الجهاز.

- المحافظة على الجهاز طوال مدة الرحلة وتسليمه لمحطة الوصول للجهة المختصة بها التابعة للقطارات فور وصوله.

- يتم فتح الجهاز من مفتاح الفتح والغلق والتحكم في الصوت ويسمع في هذه الحالة صوت صفارة قصيرة كدلالة بدء تشغيل الجهاز كما تضىء اللمبة الموجودة بجوار المفتاح باللون الأخضر لحظيًا وفي حالة وجود عيب يسمع صوت صفارة طويلة وفي هذه الحالةيجب التأكد من ضبط القناة المستخدمة داخل حدود المنطقة وفي حالة استمرارية العيب يجب إعادة غلق الجهاز وفتحه مرة أخرى وفي حالة استمراريةالعيب يجب غلق الجهاز وتسليمه لأقرب مركز تشغيل الأجهزة واستلام جهاز أخر.

تغيير مفتاح القنوات على رقم المنطقة الجديدة

- يجب على قائد القطار أن يكون منتبهًا عند سماع أي رسالة تبلغ له من مراقب الحركة.

- يجب على قائد القطار استخدام جهاز التترا داخل حدود مناطق القاهرة وشرق الدلتا الجنوبية وعند خروج القطار من حدود المناطق المذكورة يقوم باستخدام جهاز اللاسلكي الموجود بالقاطرة.

- يتم ضبط رقم القناة الخاصة بالخط المزمع المسير عليه من مفتاح القنوات ويظهر ذلك على شاشة البيان.

- يقوم قائد القطار بتغيير مفتاح القنوات على رقم المنطقة الجديدة التي يدخل إليها حتى تتحول الأجهزة للتردد الجديد ليمكن الاتصال بمراقب المنطقة الجديدة.

- يجب أن يقوم قائد القطار بوضع مفتاح القنوات بجهاز التترا على الرقم الدال على المنطقة التي يسير بها القطار.

- يجب على قائد القطار الاستمرار في تنفيذ تعليمات تحويل القنوات لباقي المناطق طبقًا للوضع الحالي.

- الاتصال بمراقب الحركة من آن إلى أخر للتأكد من عمل الجهاز بنظام.

- عندما يلزم استبدال بطارية منتهية الشحن يمكن طلب استبدالها بأخرى بأي مركز من المراكز المنوه عنها.

- عدم غلق الجهاز طوال الرحلة ويسلم في نهاية الرحلة شغال لمركز التشغيل المختص.

- إيقاف القطار فورًا إذا طلب منه ذلك مراقب الحركة أو المراقب الفني.

- يجب على قائدي القطارات ومساعديهم عدم استعمال التليفون المحمول المصلحي إلا في الأغراض المخصصة للتشغيل حتى يكون متاحًا على مدار الوقت للاتصال به في حالات الطوارءى والأعطال.