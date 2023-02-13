«السكة الحديد»: خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة تهوية على خط القاهرة - دمياط

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه في ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة، تقرر تعديل تركيب قطار 967 / 968 اكسبريس القاهرة / دمياط والعكس بعربات درجة ثالثة تهوية ديناميكية بدلاً من عربات «تحيا مصر».

ووفق بيان صادر عن الهيئة، فإنه بذلك خدمة جديدة على خط القاهرة / دمياط والعكس وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل وبنفس جدولهم الحالي، في إطار جهود منظومة السكة الحديد لتطوير الخطوط.

متوسط تأخير القطارات اليوم

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، متوسط تأخيرات القطارات اليوم:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.