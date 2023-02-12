السكة الحديد تحدد واجبات العاملين بمراكز تسليم أجهزة اللاسلكي المحمول

حددت هيئة السكك الحديدية، واجبات العاملين بمراكز تسليم أجهزة اللاسلكي المحمول «تترا»، مؤكدة أنه في حالة عدم تسلم أحد الأجهزة لمركز التشغيل بعد وصول القطار الفعلي في رحلة العودة، يتم فورا إخطار المختصين لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو المسؤول، وفي حالة طلب بطارية إضافية بمعرفة قائد القطار علاوة على الموجودة بجهاز اللاسلكي، تسلم له من مركز التشغيل المختص التابع له في حالة تيسر ذلك.

تفاصيل واجبات العاملين بمراكز تسليم أجهزة اللاسلكي

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، واجبات العاملين بمراكز تسليم أجهزة اللاسلكي المحمول، بحسب ما جاء في التعليمات المعممة على مختلف العاملين بالمراكز:

- تعمل هذه المكاتب بصفة مستمرة خلال 24 ساعة.

- يسلم الجهاز والشاحن للسائق على أن يكون الجهاز مشحوناً.

- إنشاء سجل إثبات عدد الأجهزة موضحاً بها البيانات الخاصة برقم الجهاز وتاريخ ووقت تسليمه ورقم القطار واسم المستلم والتوقيع بالاستلام بالنسبة للقطارات الصادرة والواردة بكل من قائدي القطارات.

- في حالة عطل أو تلف أحد الأجهزة يجب على إدارات تشغيل السائقين بكل منطقة سرعة إخطار إدارة الهيئة للإشارات لعمل اللازم نحو اصلاح الأجهزة أو استبدالها حيث أنها الجهة الفنية المختصة وعلى كل منطقة متابعة ذلك.

- في حالة عدم تسلم أحد الأجهزة لمركز التشغيل بعد وصول القطار الفعلي في رحلة العودة يتم فوراً إخطار المختصين لإتخاذ الإجراءات القانونية نحو المسئول.

سرعة اصلاح الأجهزة المعطلة

- في حالة وجود أجهزة معطلة يتم إرسالها فوراً إلى الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات للاصلاح ويثبت تاريخ الإرسال بالسجل الخاص بذلك بالمنتطقة ويتم استخدام أجهزة بدلاً منها لحين وصول الأجهزة التي تم اصلاحها وعلى الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات سرعة اصلاح الأجهزة المعطلة المرسلة إليها.

- في حالة طلب بطارية إضافية بمعرفة قائد القطار علاوة على الموجودة بجهاز اللاسلكي تسلم له من مركز التشغيل المختص التابع له في حالة تيسر ذلك.