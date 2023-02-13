هيئة السكة الحديد تصدر تعليمات مهمة لجهات التفتيش والمراقبات المركزية

حددت هيئة السكك الحديدية، واجبات جهات التفتيش المعنية بالعمل بالقطارات، وأولها المرور بصفة مستمرة على أجهزة التترا بين قائد القطار ومراقب الحركة، وعمل التوعية اللازمة لقائد القطار في مجال استخدام الأجهزة، فضلاً عن إثبات حالة الأجهزة خاصة في حالة وجود أعطال ويثبت التاريخ بالسجل الخاص بذلك بالمناطق.

إخطار مجموعة الإشراف والتخطيط بأي ملحوظات

وأضافت الهيئة في تعليماتها، أن هناك مجموعة من الواجبات الخاصة بالمراقبات المركزية بالمناطق أهمها إنشاء سجل أعطال لهذه الأجهزة يوضع بالمراقبات المركزية بالمناطق يوضح به البيانات الخاصة برقم الجهاز وتاريخ وساعة العطل وتاريخ وإخطار إدارة الإشارات وتاريخ الإصلاح، وإخطار مجموعة الإشراف والتخطيط بأي ملحوظات في حينه.

واجبات مراقبي الحركة بالمراقبات المركزية

وبالنسبة لواجبات مراقبي الحركة بالمراقبات المركزية، يجب التأكد من إنتظام الجهاز عند استلام الوردية ومناطق العطل إن وجدت وسرعة إخطار المختصين فوراً لإزالة العطل، والرقابة الكاملة على حركة سير القطارات وذلك بالاتصال الدائم بالمحطات وأكشاك البلوك والأبراج في دائرة قسمه والتأكد من أن جميع القطارات سائرة في جداولها المقررة أو حسب التعليمات الصادرة في شأنها.

واجبات المراقب الفني بالمراقبات المركزية

وتتمثل واجبات المراقب الفني بالمراقبات المركزية في التنسيق مع مراقبي الخطوط بالمراقبة المركزية في حالة الأعطال والحوادث بشأن قيام الإمداد أو تحرك معدات الرفع، والتنسيق مع مراكز القطارات بشأن تعيين القاطرات في حالة حدوث اضطرابات التشغيل وخروج القطارات عن جدولها.