وزير البترول: معرض «إيجبس 2023» وسيلة مهمة لدراسة الفرص الاستثمارية

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية معرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، وأوضح أن المعرض الذي يشهد حضوراً كثيفاً في كل دوراته يوفر فرصاً طيبة للحوار والتعاون ودراسة فرص الاستثمار ومستجدات التقنيات والعمل البترولي وإجراء مناقشات بناءة ومباشرة حولها.

اهتمام صناعة البترول المصرية بدعم مساهمتها المجتمعية

وخلال استعراض جناح المساهمة المجتمعية لقطاع البترول المصري، أوضح «الملا»، أن هناك اهتماماً من صناعة البترول المصرية وشركائها العالميين بدعم وزيادة مساهمتها المجتمعية في المناطق المحيطة بمواقع العمل والإنتاج، لافتاً إلى أن تخصيص جناح لعرض قصص نجاح المسئولية المجتمعية هو دعم كبير وتسليط الضوء على هذه الجهود التي تعمل اللجنة العليا المسئولة عنها بتناغم واضح.

الوزير يستعرض منتجات المساهمة المجتمعية

واستعرض الوزير عدداً من المشغولات اليدوية للأسر التي تم تمويلها من القطاع والمعروضة بالجناح، وعدداً من المنتجات الخشبية الخاصة بالمهمات المدرسية التي تم توفيرها ببعض المدارس، إلى جانب ما تعرضه شاشة الجناح حول تلك الجهود في مجالات الصحة والتعليم ودعم الأسر ومبادرات الإغاثة الإنسانية.