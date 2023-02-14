السجن 15 سنة لعامل سرق شخصا بالإكراه في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، عاملا، بالسجن 15 عاما، لاتهامه بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه، وتحت تهديد السلاح، بدائرة قسم الكوثر.

سرقة بالإكراه

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 في دائرة قسم الكوثر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة الكوثر، يفيج تلقي بلاغ من المجني عليه مفاده قيام المتهم «ق.م .س» بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح أثناء سيره فى الطريق العام، والاستيلاء على متعلقاته وفراره هاربا.

ضبط المتهم واعترافه بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المُبلّغ، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

المشدد 10 أعوام لعامل متهم بالاتجار في الحشيش

وفي سياق آخر، قضت المحكمة أيضًا بمعاقبة المتهم «ا. م»، عامل، 41 عامًا، بالسجن المشدد 10 أعوام، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مادة الحشيش المخدر بناحية دائرة مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج.