«قصور الثقافة» تنظم ثاني زيارات أبناء الإسكان «بديل العشوائيات» لمعرض الكتاب

استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، أبناء حي «أهالينا2»، إذ قدمت لهم فعاليات ثقافية وفنية بقاعة كامل كيلاني المخصصة للطفل، بدأت بورشة حكي عن «أسلوب الحياة الصحي» تحدثت بها الدكتورة كارولين نصر، ماجستير تخطيط للتنمية المستدامة، عن أهمية التغذية السليمة والرياضة، واختيار الطعام الصحي، والعادات الصحية السليمة، وعن الطعام غير الصحي وأضراره على الصحة، بهدف توعية الأطفال.

ورش ثقافية للأطفال في معرض الكتاب

ونفذت ورشة ثقافية بعنوان «شخصيات تراثية» تناولت بها كل د. نورا عبد العظيم، ومروة الشريف -باحثتان في مركز تحقيق التراث- شخصيات لها أثر وتاريخ مستلهمين شخصية المعرض لهذا العام الشاعر الكبير صلاح جاهين، وكتاباته ورباعياته ومنها: «الليلة الكبيرة » وأغنية الأطفال الشهيرة «أبريق الشاي».

كما تناولت شخصية معرض كتاب الطفل «كامل كيلاني» رائد أدب الطفل، بالإضافة إلى بعض الشخصيات التاريخية مثل: صلاح الدين الأيوبي، وابن الهيثم، وأعلام الفكر: رفاعة الطهطاوي، وطه حسين، ومن الشخصيات النسائية: روز اليوسف ودورها في الأدب والفن، وسهير القلماوي، ومن الأماكن: المسرح الروماني بالإسكندرية، ومجمع الأديان، والكنيسة المعلقة، ومسجد عمرو ابن العاص، وحصن بابليون.

وتضمنت فعاليات البرنامج عقد محاضرة بعنوان «التوعية من مخاطر المرور»، تحدثت بها الدكتورة بسنت ساكنة عن أهمية العبور الآمن وكيفية تفادي الحوادث المرورية وأن الطفل ينبغي أن لا يعبر الطريق بمفرده، بجانب عرض فيلم حول مخاطر المرور.