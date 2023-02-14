شواطئ مرسى علم تكتسي باللون الأحمر احتفالا بعيد الحب

احتفل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات بعيد الحب، على شواطئ مرسى علم، إذ أعدت الفنادق والمنتجعات السياحية احتفالات خاصة بدأت منذ الصباح على الشواطئ بالقلوب والبالونات الحمراء والورود وتبادل التهاني والرقص على أنغام الموسيقى وتشغيل الأغاني الرومانسية في السماعات الداخلية وتجهيز «بوفيه» خاص.

احتفالات الفلانتين في شواطئ مرسى علم

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فنادق مرسي علم حرصت على الاحتفال بعيد الحب «الفلانتين» تزامناً مع احتفالات العالم وذلك بمشاركة الآلاف من السائحين الأجانب.

تورتة وعصائر حمراء

وأوضح «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن» أن الاحتفالات بدأت منذ الصباح على الشواطىء والتي اكتست باللون الأحمر و بالقلوب والبالونات الحمراء والورود وتبادل التهاني والرقص على أنغام الموسيقى وتشغيل الاغاني الرومانسية في السماعات الداخلية وتجهيز بوفيه خاص الفلانتين شمل تورتة الفراولة والرمان على شكل قلوب وعصائر طازجة جميعها باللون الأحمر.

الفلانتين يرفع نسبة الإشغالات في مرسى علم

ولفت إلى سعادة السياح الأجانب الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم، مؤكدًا أن احتفالات الفلانتين نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80% من أكثر من 11 جنسية أجنبية على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا.