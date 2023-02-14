غلق مخبز وضبط 19 جوال دقيق مدعم ونصف طن أرز مجهول المصدر بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، علي غلق مخبز سياحي بناحية بندر الباجور، لمزاولة النشاط بدون ترخيص، مع فصل مصدر المياه والكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية وشرطة المرافق، وذلك لحين استخراج الترخيص اللازم لمزاولة النشاط.

كما وافق المحافظ على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل رخص مزاولة النشاط لـ5 مخابز طباقي إلي مخابز بلدية بنواحي جريس، وسمادون، وطهواي، وسنتريس، وقويسنا البلد، وذلك عقب التأكد من مدى استيفاء ومطابقة الاشتراطات اللازمة المنظمة لذلك، والتنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الشأن.

تحرير 224 محضرا تموينيا في المنوفية

وأكد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمنوفية، شن عدد من الحملات التموينية اليوم بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 224 محضرا، تنوع ما بين 90 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و134 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخري .

ضبط 550 كيلو أرز مجهول المصدر في مركز تلا

وأضاف «الجمال»، أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات لتجارة السلع الغذائية أحدهما بناحية شنشور بأشمون، والآخر بشارع عرابي بمركز تلا لحيازتهم كمية قدرها 550 كجم أرز حر مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضر جنح قسم منوف ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 19 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بهدف الاستيلاء علي الدعم والتربح بدون وجه حق.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية، لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء، وتوفير جميع السلع وعدم الاحتكار، والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين.