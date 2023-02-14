80 فريقا طبيا للكشف على 525 ألف طالب ضمن مبادرة مكافحة التقزم في المنوفية

قالت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة في محافظة المنوفية، إن العمل مستمر لتنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس من المرحلة الابتدائية، مضيفة أن المبادرة وقعت الكشف الطبي على الآلاف من الطلاب منذ انطلاقها في المحافظة قبل أسابيع قليلة.

استهداف 525 ألف طالب في المرحلة الابتدائية

وأضافت وكيلة مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب المستهدفين في المبادرة يزيد عددهم عن 525 ألف طالب، مشددة على أن المديرية بالتعاون مع التربية والتعليم يهتمون بقوة بنجاح المبادرة التي هدفها في المقام الأول الاطمئنان على سلامة الطلاب.

80 فرقة طبية تشارك في المبادرة الرئاسية

وأوضحت، أن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة في محافظة المنوفية يزيد عددهم 80 فرقة طبية يجوبون المدراس على مستوى حميع الإدارات التعليمية في جميع مراكز ومدن وقرى، وتقوم الفرق الطبية بتوقيع الكشف على الأطفال والتأكد من سلامتهم.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة في المحافظة يقومون بتحويل الحالات التي تختاج إلي رعاية صحية إلى التأمين الصحي، ومتابعتهم متابعة دقيقة لكي نطمئن علي أبنائنا، موجهة الشكر لكل الفرق الطبية المشاركين في تنفيذ المبادرة في محافظة المنوفية.