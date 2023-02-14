مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة نقل في المنوفية

لقي طفل مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل أثناء عبوره الشارع في محافظة المنوفية، ونُقلت الجثة إلى مستشفى سرس الليان، فيما انتقلت قوة أمينة إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق.

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة بالمنوفية

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بقسم سرس الليان، تبين أن الطفل المتوفى يدعى «ا.ك»، عمره عامان، وبسؤال أفراد أسرته أكدوا أنه لقي مصرعه أثناء مرور الشارع، وتم ضبط سائق السيارة المتهم في الواقعة والتحفظ على السيارة، وبسؤاله أكد أنه فوجئ بمرور الطفل أثناء قيادته وحاول تفاديه لكنه لم يستطع.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور فسم شرطة سرس الليان، يفيد بمصرع طفل، عمره عامين، أسفل عجلات سيارة نقل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ علي السائق، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في المنوفية

علي صعيد آخر، لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزل في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وكانت قوة أمنية قد انتقلت إلي مكان الحادث بعد نقل الشاب إلي المستشفي لمحاولة إنقاذ حياتع ولكن فشلت محاولات إنقاذه .