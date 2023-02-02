الصحة: التطعيم بالجرعة الأولى والثانية شرط للحصول على لقاح كورونا المعدل

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاح المعدل وهو اللقاح المستخدم في مواجهة متحور كورونا أوميكرون، ولن يحصل عليه إلًا من تلقى تطعيما بالجرعتين الأولى والثانية.

وأضاف متحدث الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمنع حصول الفرد على أي لقاح بدون التسجيل على موقع لقاح كورونا، والجرعة التنشيطية فقط هي التي يتم الحصول عليها بدون حجز مسبق أو تسجيل لأنه بالفعل كافة بيانات المريض على السيستيم، وعلى المواطنين غير الحاصلين على اللقاح التسجيل على الموقع.

موقع تسجيل لقاح كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح كورونا المُعدل مهم في مواجهة متحور أوميكرون الذي يعد أكثر المتحورات انتشارا حتى الآن، ومتحور كورونا الجديد هو سريع الانتشار ولكن ضعيفا، مؤكدًا أن متحور كورونا الجديد لم يشكل أي خطورة على الوضع الوبائي لفيروس كورونا حتى الآن، والمعدل كما هو في الانخفاض والوفيات تكاد تكون صفر .

مستجدات متحور كورونا الجديد

وأوضح حسام عبدالغفار أنه لا بد أن نرى مدى تأثير أي متحور جديد من حيث الإصابات والوفيات للحكم على قوته مؤكدًا أن اللقاحات تواجه جميع الحالات، إذ إن اللقاحات لها قدرة كبيرة على مواجهة المتحورات وجعل الحالات بسيطة ومتوسطة، وفي التوقيت الحالي إصابات كورونا بسيطة، وأن 90% منها أو أكثر لا يستدعى الدخول إلى المستشفيات.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الحصول على لقاحات كورونا، مشيرا إلى أنه آمن ولا داعى للخوف حتى هذه اللحظة من اللقاحات والحصول عليها سلاح قوي لمواجهة أي فيروس ومتحوراته.