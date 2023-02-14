«مكافحة الإدمان» يطلق معسكرا جديدا لإعداد قيادات تطوعية من اتحاد الكشافة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، معسكرًا تدريبيًا جديدًا؛ لإعداد قيادات تطوعية من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري وبرنامج «صحة الشباب في مصر» التابع لهيئة بلان انترناشيونال.

مشاركة 110 شباب وفتايات بالمعسكر

تضمن المعسكر التدريبي على مدار 3 أيام وبمشاركة 110 شباب وفتايات، سلسلة من المحاضرات، عن مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشكلات، أيضا مهارة ضغط الأقران بالإضافة الى أضرار تعاطي المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطي المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة الإدمان، كذلك تدريب الشباب والفتيات المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان لانضمامهم لرابطة متطوعي صندوق مكافحة الإدمان البالغ عددها 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.

الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حرص وزارة التضامن على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.

ولفت إلى أن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطي المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات والبالغ عددها 32 ألف متطوع على مستوى الجمهورية حتى الآن، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق.