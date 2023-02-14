المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمُدان بالاتجار في المخدرات بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بالمعصرة.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبدالظاهر وعضوية المستشارين عصام بكار وصديق رفقي وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم في مايو من العام الماضي 2022، بدائرة قسم شرطة المعصرة، تاجر في المواد المخدرة «الهيروين، والأميثاميتفاين، والترمادول، ومادتي البنزوهيكسول والبنزوديازبين»، في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المعصرة، يفيد بالقبض على متهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار، متخذًا من محل سكنه وكرًا للاتجار في المخدرات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين حيازة المتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والحصول على مبالغ مالية غير مشروعة جراء تجارته في المخدرات.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها المُتقدم.