صندوق علاج الإدمان: نقدم خدمات المشورة والعلاج والتأهيل والدمج للمرضى

قال مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ الصندوق يقدم خدمات علاجية كثيرة من خلال الخط الساخن 16023، تتنوع بين المشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وتصب كلها في مصلحة مرضى الإدمان، متابعا: «مصر تتميز من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق، بأنّها تعالج وفقا للمعايير الدولية، والعلاج لدينا لا يقتصر على سحب المخدر بل هناك تأهيل اجتماعي نفسي، وتمكين اقتصادي، حيث نعلم المتعافين حرفا يحتاجها سوق العمل، في إطار إعادة دمجهم في المجتمع».

أطلقنا مبادرة بداية جديدة

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «أطلقنا مبادرة بداية جديدة، ونتيح تمويل قروض للمتعافين لإنشاء مشروعات صغيرة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وهناك توجيه بتكثيف واستمرار تمويل المشروعات للمتعافين»، موضحا أنّ هناك 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة، شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية وإنشاء مراكز علاجية جديدة، وفي عام 2014 كان هناك 12 مركزا علاجيا فقط».

نستهدف إنشاء 5 مراكز علاجية جديدة

وأضاف وهبة: «الحملات التوعوية التي أطلقناها ومنها مشاركة محمد صلاح النجم العالمي، زادت الإقبال على الخط الساخن لتلقي الخدمات العلاجية بنحو 400%، ونستهدف إنشاء 5 مراكز علاجية جديدة، بينها مركزين في القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

وتابع: «نستهدف تعميم الخدمات العلاجية على مستوى المحافظات، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، وجار افتتاح مركز جديد في إمبابة، وهو الأول من نوعه بالشرق الأوسط، يتضمن قسما خاصا لتقديم العلاج لمرضى الإدمان من ذوي الهمم، كما سيشهد أقساما متخصصة لعلاج الفتيات والشباب وقسم للمراهقين، إضافة إلى ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل، وهذا المركز جرى إنشاؤه بسواعد المتعافين، ولأول مرة في العالم يتم إنشاء مراكز لعلاج مرضى الإدمان بسواعد المتعافين».