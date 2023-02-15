حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء عاطفيا ومهنيا.. تسامح مع الأخطاء

الحظ يكون في صالح مواليد برج الحمل اليوم، كما يجب على مواليد الثور ألا يعطوا وعود لا يقدرون عليها، وفق نصائح عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك.

وفيما يلي، تفاصيل حظك اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 15-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم نحو المغامرة.. تلتقط الفرص ويحالفك الحظ في التفاوض مع جهات أجنبية، وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل 15-2-2023 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات يمنحك كل الحيوية والنشاط.. لن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك.

حظك اليوم برج الثور 15-2-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تحافظ على اللباقة وألا تتسرع في ردودك وفي إعطاء وعود.

حظك اليوم برج الثور 15-2-2023 على الصعيد المهني

القمر والمريخ متنافران في منزلي المال ويحتم عليك ذلك أن تكون حذرا وألا تتسرع في قراراتك ولا تدخل في مغامرات مالية.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-2-2023 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب القسوة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-2-2023 على الصعيد المهني

كن هادئا أمام المفاجآت ولا تتسرع في توقيع الأوراق ولا تغامر.

حظك اليوم برج السرطان 15-2-2023 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وعدم إعلان أخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج السرطان 15-2-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وأن تنظم أفكارك.

حظك اليوم برج الأسد 15-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدفعك نحو أن تحرز اليوم نتائج قياسية في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج الأسد 15-2-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم يحمل لك تعويضا عما مر بك وقد تنمو علاقة عاطفية وتتوطد بدون مشاكل.

حظك اليوم برج العذراء 15-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتسامح مع الأخطاء، ولا تركز على الزلّات غير المقصودة.

حظك اليوم برج العذراء 15-2-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر.. قد تكون في الجو مكائد خافية.

حظك اليوم برج الميزان 15-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك رغبة في التطور والانفتاح وتتسلح بإرادة من حديد.

حظك اليوم برج الميزان 15-2-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تمدك بطاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج العقرب 15-2-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ويسلط الضوء على أمور مهنية ومالية وتعطي لها الأولوية والاهتمام.. فقط تجنب المغامرة.

حظك اليوم برج العقرب 15-2-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تكون لبقا مع من حولك وتجنب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام.

حظك اليوم برج القوس 15-2-2023 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تستعيد حيويتك وتفاؤلك ويعدك ذلك بقضاء يوم ممتع.

حظك اليوم برج القوس 15-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك جاذبية وثقة بالنفس، وتبدو قادرا على الإقناع.

حظك اليوم برج الجدي 15-2-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تتصرف بهدوء والوقت ليس مناسبا للظهور أو للإعلان عن أخبارك.

حظك اليوم برج الجدي 15-2-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة مما يضع الضغوط على عاتقك.. لا تتذمر إذا تعطلت أمور وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الدلو 15-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بالخيال الخصب والحماس ويجعلك تؤثر فيمن حولك بشكل رائع.

حظك اليوم برج الدلو 15-2-2023 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يمدك بالجاذبية والطاقة العاطفية.. كما أن القمر في موقع يدعم خطواتك في الاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج الحوت 15-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون حذرا وأن تعمل بدقة وفي نفس الوقت حاول أن تتكيف مع التطورات.

حظك اليوم برج الحوت 15-2-2023 على الصعيد العاطفي

لا تُبدِ استياءً أو تبرُّما وحاول أن تتحرك في هدوء وصمت وبدون ضجيج.