سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم.. الأحمر بـ85 جنيها

يحرص الكثير من الأشخاص الذين يسعون إلى الصيام في شهر رجب استعدادا لشهر شعبان ورمضان على شراء البيض لتناوله في السحور، إذ أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة والتي يحتاج إليها الجسم، مثل البروتينات والكالسيوم، ما يجعلهم يحرصون على متابعة سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم.

وتهتم «الوطن» على مدار الساعة بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، وخصوصا السلع الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

- وصل سعر كرتونة البيض اليوم والتي تحتوي على 30 بيضة في المزرعة نحو 80 جنيها.

- كما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة داخل منافذ وزارة الزراعة، إلى نحو 85 جنيها.

- كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض أيضا داخل منافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، قيمة تتراوح بين 75 و80 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ليبلغ نحو 78 جنيها، ويصل للمستهلك بـ90 جنيها.

- ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات، قيمة تتراوح بين 95 و100 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- تراوح سعر الكيلو الواحد من الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من الكبد والقوانص اليوم إلى نحو 55 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 150 و160 جنيهًا.

- كما بلغ الشيش طاووق اليوم سعر يتراوح بين 150 و160 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو الواحد من الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

- تراوح سعر الفرخة الكاملة في السوق اليوم بين 95 و120 جنيهًا.