جامعة المنصورة تطلق مبادرة طلابية للتكيف مع تغيرات المناخ

دعا الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، طلاب الجامعة للمشاركة في مبادرة «طلاب من أجل المناخ»، والتي تهدف لتدريب الطلاب على الممارسات الصديقة للبيئة في الحياة اليومية، وتأهيلهم لأن يكونوا سفراء فى مجتمعاتهم لتغيير العادات السيئة لتغير المناخ، وبذل الجهود لخفض الانبعاثات وإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري، لتقليل تداعيات التغيرات المناخية كالحرائق، أو الفيضانات، أو الجفاف، أو ارتفاع الحرارة، أو البرودة أكثر من المعتاد، أو ارتفاع مستوى سطح البحر.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول للطلاب والرابع محليا، اليوم الثلاثاء، والذي نظمته كلية التمريض بجامعة المنصورة بعنوان «تمكين طلاب قطاع الرعاية الصحية للتكيف مع التغيرات المناخية تحديات وإمكانيات»، في قاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة بمشاركة 15 جامعة.

تأهيل طلاب القطاع الصحي للتكيف مع التغيرات المناخية

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن المؤتمر يهدف لتأهيل طلاب القطاع الصحي من أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، وإعداد كوادر مؤهلة بالفريق الصحي للتعامل مع الأزمات المناخية، ونشر الوعي الصحي بين طلاب الجامعات بأدوات ومهارات التكيف مع التغيرات المناخية، الوقوف على جاهزية المجتمع المحلى والدولي للتكيف مع التغيرات المناخية، تقييم التحديات والمخاطر الدولية تجاه التغيرات المناخية من وجهة نظر الطلاب.

مناقشة البوسترات المقدمة من الطلاب

وناقش الدكتور محمد عطية البيومي الطلاب فى البوسترات المقدمة من الطلاب، والتي تتناول بعض الأفكار والمبادرات الداعية للمحافظة على البيئة، من خلال برامج ونماذج تطبيقية تتناول بدائل لاستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتبنى الطلاب لمهام التوعية بحجم المشكلة وابراز أبعاد المشكلة وتأثيرها وتنظيم زيارات ميدانية وحملات للتوعية.