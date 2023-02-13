جامعة المنصورة الجديدة: بدء الدراسة في 3 كليات وإعلان الوظائف أول مارس

وافق مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة الدكتور أحمد أمين حمزة، رئيس جامعة المنصورة والجامعة البريطانية الأسبق، على بدء الدراسة العام القادم في 3 كليات جديدة، وهي كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية التمريض وكلية علوم وهندسة المنسوجات، ورفع الأمر للمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستصدار قرار بدء الدراسة بها، والموافقة على تغيير مسمى كلية المعاملات القانونية الدولية إلى كلية القانون والمعاملات الدولية.

جامعة المنصورة الجديدة

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الثانية عشر لمجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة بحضور أعضاء مجلس الجامعة، ووجهوا الشكر والتقدير للدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة على المجهود المبذول، وحسن سير وانتظام العمل في جامعة المنصورة الجديدة، والذي لمسه أعضاء المجلس اليوم خلال الجولة الميدانية والتفقدية لليوم الدراسي بالجامعة.

وظائف جامعة المنصورة الجديدة

وحدد مجلس جامعة المنصورة الجديدة، في بيان، أول مارس 2023 موعدا للإعلان عن الوظائف التي تحتاجها الجامعة من العاملين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، أو أعضاء الجهاز الإداري، أو الفنيين، وغيرهم سواء كل الوقت أو جزء من الوقت للعام الدراسي القادم 2023/2024.

العيد السنوي لجامعة المنصورة الجديدة

واعتبر مجلس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الأول من شهر ديسمبر من كل عام العيد السنوي للجامعة باعتباره يوم الافتتاح الرسمي للجامعة.

وعُرض على مجلس الجامعة التوصيات والإحاطة بالخطة البحثية لجامعة المنصورة الجديدة والخطط البحثية لكليات الجامعة وخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجامعة المنصورة الجديدة، وأيضا الإحاطة بخطة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والتدريب لجامعة المنصورة الجديدة، كما وافق المجلس على اللائحة المالية والإدارية للمعمل المركزي، واقتراح قائمة الأسعار للأجهزة للأعضاء من داخل الجامعة وخارجها، وعرض الموقف التنفيذي لجميع منشآت الجامعة، واعتمد المجلس تقارير أداء الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول 2022/2023.