موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 للذكور والإناث

يرغب العديد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعد إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بها، لذا تستعرض «الوطن» موعد التقديم لمعهد معاوني الأمن 2023 سواء للذكور والإناث.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت، اليوم، عن بدء قبول دفعة جديدة لكافة الطلاب الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2023، سواء ذكور أو إناث للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ممن سيجتازون الاختبارات المقررة واستيفاء كافة الشروط.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023

وكشف وزارة الداخلية عن موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023، والذي يمكن من خلاله كافة الطلاب التقديم للالتحاق به، وذلك بداية من يوم السبت الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر مارس المقبل.

التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية

وأكدت وزارة الداخلية أن التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2023 سوف يكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يمكن الدخول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط، ثم اختيار «خدمات معاوني الأمن».

كما طلبت «الداخلية» من كافة المتقدمين والراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، ألا يتعاملوا في هذا الشأن إلا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، أو عن طريق زيارة معاهد معاوني الأمن بالمحافظات.