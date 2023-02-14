«الصحة» تعلن عن 3 وظائف شاغرة.. تعرف على الأوراق المطلوبة والشروط

كشفت وزارة الصحة والسكان، حاجتها لشغل 3 وظائف شاغرة، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من الغد حتى أوائل شهر مارس المقبل من خلال الموقع الإلكتروني.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الوظائف الشاغرة تتضمن 3 إخصائيّ وقاية من الإشعاعات بالمستوى الوظيفي «ج»، وحددت وزارة الصحة والسكان شروط الوظائف على النحو التالي:

وظائف وزارة الصحة والسكان

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة.

- أن يكون المتقدم على الوظيفة حاصل على بكالوريوس علوم قسم الفيزياء.

- أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما.

- أن يقر المتقدم على وظائف وزارة الصحة بالعمل داخل جمهورية مصر العربية.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الصحة

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الصحة، وتتمثل في «صورة شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد».

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن المتقدم لوظائف وزارة الصحة، يجب أن يكون محدد الموقف من الخدمة العسكرية، وتقديم مستندات أصلية ملونة، ويبدأ التقديم من الغد وحتى شهر مارس المقبل.