أسعار ياميش رمضان 2023 في المنافذ.. تبدأ من 10 جنيهات

نحو 6 أسابيع تفصلنا عن بداية شهر رمضان، لذلك تشهد الأسواق المصرية، خاصة معارض أهلا رمضان، ومنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، إقبالا من جانب المواطنين على شراء ياميش رمضان 2023، نظرًا لانخفاض أسعارها في تلك المنافذ بين 35 و40% مقارنة بالسلاسل التجارية الأخرى.

أسعار ياميش رمضان 2023

وفي التقرير التالي، نستعرض أسعار ياميش رمضان 2023 في جميع منافذ أهلا رمضان، وتبدأ من 10 جنيهات، كما يلي:

- يتراوح سعر قمر الدين بين 21 و30 جنيهًا، وفقًا للنوع.

- يتراوح سعر البلح وفقًا للنوع بين 10 و25 جنيهًا.

- الكيلو من الزبيب يبدأ من 65 حتى 90 جنيهًا وفقًا للنوع.

- ربع كيلو جرام من الفستق بـ65 جنيهًا.

- ربع كيلو جرام من البندق بـ40 جنيهًا.

- 250 جرامًا من عين الجمل المقشر بـ50 جنيهًا.

- 500 جرام من الفول السوداني المقشر بسعر 21 جنيهًا.

- 300 جرام من التمر هندي بسعر 25 جنيهًا.

- سعر الـ500 جرام من جوز الهند بسعر 30 جنيهًا.

- سعر كيلو العرقسوس بـ50 جنيهًا.

- سعر كيلو الكركديه بـ50 جنيهًا.

- المكسرات المشكلة حجم 100 جرام نحو 60 جنيهًا.

- سعر 250 جرامًا من اللوز بـ30 جنيهًا.

سعر كرتونة أهلًا رمضان يبدأ من 52 جنيهًا

وطرحت وزارة التموين، أطنانًا من كراتين «أهلاً رمضان»، في جميع منافذها ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، ومعرض أهلا رمضان، إذ يتراوح سعر الكرتونة بين 52 و123 جنيهًا.

كما أعلنت وجود تخفيضات على جميع أسعار ياميش رمضان 2023 في جميع المنافذ التابعة لها تصل إلى نحو 40% عن أسعار الياميش في الأسواق المحلية الأخرى.