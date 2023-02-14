الكشف على 382 شخصا في قافلة لحياة كريمة بالإسماعيلية

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة وقعت الكشف على 382 شخصا من أهالي قرية هويس سرابيوم التابعة، لمركز ومدينة فايد ضمن قوافل الجامعة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.

وأضاف ناصر مندور في بيان صحفي، أن القافلة الطبية شملت الكشف الطبي والأدوية بالمجان لأهالي القرية، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على القيام بدورها المجتمعي، والمشاركة في المبادرات القومية والرئاسية الهادفة لتنمية الإنسان المصري، والارتقاء بمستوى معيشته.

مندور: القافلة ضمت كافة التخصصات

وقال «مندور»، إن القافلة تضمنت مجموعة من التخصصات الطبية والصيدلية، وطب الأسنان، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية وصحية قدمها أساتذة كلية التمريض حول ضرورة قياس الضغط والسكر لكبار السن، وكيفية غسل الأيدي للأطفال، والاستخدام السليم لوسائل منع الحمل.

وأضاف أن القافلة شملت تقديم ندوات توعوية للمزارعين وأهالي القرية إلى جانب تقديم 383 كشف طبيا بيطريا على حالات من الأبقار والجاموس والماعز مع صرف الأدوية اللازمة.

وتنظم مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية قوافل طبية وبيطرية أسبوعية للقري الأكثر احتياجاً في مراكز المحافظة لتقديم الكشف الطبي على الأهالي واكتشاف الأمراض المزمنة وتقديم العلاج اللازم لها.