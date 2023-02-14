رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء إيهاب خضر.

كما حضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، والمهندس أحمد محمود، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، والمكتب الاستشاري المختص بمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى المتابعة الدورية التي تُوليها الحكومة، للموقف التنفيذي للمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية التي يستفيد بها سكان هذه القرى.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة والمتضمنة لـ1477 قرية، ونسب تقدم الأعمال بتلك المشروعات، والموقف التنفيذي لأعمال المرافق في عدة قطاعات والتي من بينها: قطاع الصرف الصحي، وقطاع مياه الشرب، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال المنشآت في عدة جهات من ضمنها المجمعات الحكومية، والمجمعات الزراعية، والمستشفيات، والوحدات الصحية، وكباري الري، ووحدات الإسعاف، ومراكز الشباب والرياضة، ووحدات التضامن الاجتماعي، وغيرها.

ولفت سعد، إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى موقف مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستهدفات أعمال وزارة الاتصالات في المرحلة الأولى من المبادرة، واستعراض الموقف التنفيذي لشبكة الألياف الضوئية لخدمة المباني السكنية والحكومية، وكذا الموقف التنفيذي لمحطات المحمول، لإتاحة خدمات الاتصالات المحمولة بمستوى جودة قياسي بمختلف المناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لنسب انجاز الهيئة القومية للبريد وإتاحة الخدمات البريدية المتطورة والشاملة، وذلك في إطار العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات التي تسهم في توفير مختلف الخدمات.