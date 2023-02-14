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«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية للكشف على سكان 6 أكتوبر مجانا

كتب:

كريم عثمان
10:05 ص | الثلاثاء 14 فبراير 2023
إطلاق قافلة طبية لحياة كريمة اليوم بمدينة 6 أكتوبر للكشف بالمجان

إطلاق قافلة طبية لحياة كريمة اليوم بمدينة 6 أكتوبر للكشف بالمجان

تطلق مبادرة حياة كريمة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قافلة طبية لعلاج المرضى بشكل مجاني تماما، اليوم، ولمدة يومين مقبلين، في محافظة الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، استكمالا للدور المجتمعي ومراعاة الأسر الأكثر احتياجا.

حياة كريمة

وتأتي التخصصات التي توفرها القافلة الطبية للكشف عن المرضى مجانا وتوفير العلاج المناسب لهم، وهي «الأطفال، والباطنة، والنساء والولادة، والأنف والأذن، والعظام، وخدمات تنظيم الأسرة، والجراحة، والرمد، والقلب، والجلدية، والأسنان، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل».

قافلة طبية

وتوفر القافلة للحالات التي تتطلب تقديم الرعاية الطبية الانتقال إلى المستشفيات، كما تنظم ندوات تثقيف الصحي كبيرة، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.

ويأتي دور حياة كريمة المجتمعي في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة لتلقي الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة لتقديم الدعم الخدمي المجتمعي للقرى الأكثر احتياجا. 

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بقلم كريم عثمان