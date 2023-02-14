«حياة كريمة» تُسعد أهالي قرية دلاص ببني سويف: مشروعات في كل مكان (صور)

لا تكاد تخلو منطقة بقرية «دلاص» التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، إلا وبها مشروع من مشروعات حياة كريمة، العمل ما زال مستمرا على قدم وساق داخل القرية، لإنهاء المشروعات التي جاءت ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف «حياة كريمة»، وتوفر على الأهالي مشاكل كثيرة عانوا منها لعقود طويلة.

«حياة كريمة» تحول أحلام أهالي قرية دلاص إلى حقيقة

هنا قرية دلاص في مركز ناصر، واحدة من 66 قرية في محافظة بني سويف، جرى إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هنا شاهد الأهالي بأعينهم ما تمنوه وطالبوا به لسنوات طويلة من مشروعات تخدم أهالي القرية وتوابعها، بنية تحتية،و مجمع للخدمات الحكومية واخر مجمع زراعي، ووحدة طب اسرة، ورصف للطرق وإحلال وتجديد مدارس، وغيرها من مشروعات حياة كريمة الخدمية التي انهالت على القرية في فترة وجيزة.

مشروعات في كل منطقة بقرية دلاص

بين مشاكل كثيرة واجهتها القرية عبر عقود ماضية، وعدم وجود صرف صحي ومشاكل في مياه الشرب، فضلا عن نقص الخدمات الحكومية، وبين حل لمشاكلهم بين مشروعات جرى تنفيذها وأخرى على وشك الإنتهاء، رأى الأهالي حل المشكلات التي ظلوا يعانون منها لعقود طويلة خلال فترة وجيزة لا تتعدى شهورا قليلة، حسبما يقول شريف عتمان، موظف، أحد أهالي القرية «حياة كريمة غيرت حياتنا ما رأيناه خلال العام الماضي يؤكد أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والدولة المصرية بالريف بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة، مئات المليارات جرى إنفاقها في الريف لتحسين حياتهم».

أهالي قرية دلاص: «حياة كريمة» منحت حياة جديدة لأهالي الريف

وتابع «حقيقي ما يحدث هو حياة جديدة وكريمة للمواطن المصري، فقد ظللنا ننادي لسنوات بإنشاء مدارس ومنشآت خدمية فيها دون استجابة من أحد، إلا أننا سمعنا عن مبادرة حياة كريمة وفوجئنا بإدراج قريتنا، وبالفعل بدأ العمل وهنا نحن نرى مبان كاملة انتهى بها العمل».

مركز طبي ومجمع خدمات ووحدة إسعاف ومجمع زراعي بقرية دلاص

وأضاف أحمد كامل، أحد شباب قرية دلاص، «ما يحدث طفرة كبيرة للقرية لم يكن أحد يتخيلها، هنا إنشاء مشروع المركز الطبي بدلاص، والذي يتم إنشاؤه طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل» وبلغت نسبة التنفيذ أكثر من 66% من الأعمال وسيخدم أكثر من 17 ألف مواطن بقرية دلاص وتوابعها، وإحلال وتجديد وحدة الإسعاف، والذي انتهى تنفيذه.

وأضاف الحاج سيد سعيد، أحد أهالي قرية دلاص، «حياة كريمة وفرت مقرا واحد لجميع المنشآت الخدمية والتي طالبنا بها لسنوات وعقود طويلة، حيث تم الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات والذي يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقاري، كذلك إنشاء مشروع المجمع والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان».