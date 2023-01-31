الأنبا بولا: الفحص الطبي قبل الزواج مهم قانونيا

قال الأنبا بولا، مطران إيبارشية طنطا وتوابعها، إنّ الفحص الطبي قبل الزواج له 3 أبعاد «قانونية وطبية وكنسية»، فضلا عن أهميته القانونية، التي تتضمن الموافقة الكتابية للطرف الآخر، والموافقة الكتابية من الرئاسة الدينية حال وجود مانع للزواج، فضلا عن إمكانية بطلان الزواج إذا كان أحد الطرفين مصابا بأي أمراض نفسية أو عصبية أو مزمنة، وفي حالات الإدمان.

بطلان الزواج

وأضاف الأنبا بولا، أنّه بموجب قانون الأحوال الشخصية يحدث بطلان للزواج إذا عرف أحد الطرفان بمرض الآخر قبل 3 سنوات من بداية معرفته بحالته المرضية.

وتابع الأب المطران أنّ أهمية الفحوصات السابقة للزواج تكمن في الكشف عن موانع الزواج والتأكد من السلامة الطبية واكتشاف أمراض يسهل علاجها في البداية، إضافة إلى منع الغش بين الطرفين ومنع العدوى.

تحديد مصير الزواج

ولفت الأنبا بولا إلى أنّه إذا كان الطرف السليم أقل من 21 عاما، فليس له الحق أن يقرر مصير الزيجة، ويقرر ولي أمره بدلا عنه، أي أنّهم أصحاب القرار، موضحاً أنّه حال تجاوز الطرفان السن القانوني للزواج فلهم مطلق الحرية في اختيار مصيرهم، موكدا عدم إفشاء الكنيسة محتوى الفحوصات.