قناة قبطية توضح لغة الاعتذار والمراحل التي يمر بها الشخص الخاطئ

قالت إنجي روبين، المحاضرة بمعاهد المشورة الأرثوذكسية، إن المجتمع الشرقي يعاني من مشكلة بالاعتراف بثقافة ولغات الاعتذار، وهو ما علينا أن نوضحه للشباب وتوعية المجتمع.

جاء ذلك خلال برنامج «ربنا موجود» المذاع على قناة ctv القبطية وتقديم ميرفت صبري وكان عنوان الحلقة «إزاي الاعتذار يكون مصدر قوة للشخص».

روبين: أفضل مثال في الكتاب المقدس هو «عودة الابن الضال»

وأضافت خلال اللقاء أن أفضل مثال في الكتاب المقدس هو «عودة الابن الضال»، فالإنسان عندما يخطئ فإنه لا يشعر بالخطأ وعدم أهمية من أخطأ في حقهم، ومع التجربة شعر بما فعله، فعاد واعتذر، واعترف بخطئه، وتحمَّل المسؤولية، وبدأ يلتمس للغفران مما قام به.

تقبل الاعتذار يعتمد على عدة عوامل

وتابعت أن تقبل الاعتذار يعتمد على عدة عوامل بينها سبب الخطأ هل هو بسيط أم مشكلة كبيرة، فضلا عن الوقت الذي استغرقه للاعتذار، وهل ذلك الخطأ متكرر أم لا.