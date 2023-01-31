الأنبا بولا: الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج يجب أن تجرى في سرية تامة

قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، إن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج يتضمن 7 مجالات من الفحوص التي تشمل مشكلات تعيق الحمل وأمراض مزمنة قبل الزواج يمكن أن تهدد حياة أحد الزوجين، أو تسبب العدوى، وأخرى وراثية يمكن أن تنتقل للجنين بسبب مشكلات في الهرمونات أو عدم التوافق في الدم، أمراض نفسية وعصبية وعقلية وأيضا فحوصات الإدمان بأنواعه.

السرية التامة للفحوصات

وأضاف الأنبا بولا أن الفحوصات الطبية يجب أن تجرى في سرية تامة، كما أن بعض الكنائس يكون بها مراكز طبية متخصصة في فحوصات المقبلين على الزواج وفي هذه الحالة يجب أن يشرف عليها كاهن له خلفية طبية، حتى يستطيع رؤية أبعاد نتائج تلك الفحوصات، وشرح تفاصيل تلك النتائج ويكتب إقرار بتلك التفاصيل ويرسلها للأب الأسقف.

وأشار إلى أنه لا يوجد زواج مدني إن لم يرفق به فحص طبي الخاص بالدولة، موضحا أنه لا يجب أن يجرى الاعتماد عليه بشكل أساسي لعدم دقته، وأن يقوم الأب الكاهن بتحديد مكان الفحوصات ومجالات تلك الفحوصات.

المجمع يلزم الكنائس بإنشاء مراكز طبية

وأوضح أن القرارات المجمع حول الفحوصات السابقة للزواج التى تشاور فيها المجمع عبر 21 عاما، تلزم الكنائس القبطية الأرثوذكسية بإنشاء المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن من يرفض الخضوع لتلك الفحوصات يجب أن يكتب إقرار بتحمل تلك المسؤولية.