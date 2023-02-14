أحمد سعد يطرح أغنية «قادر أكمل» عبر يوتيوب بمناسبة عيد الحب

طرح الفنان أحمد سعد، أغنية جديدة تحمل اسم «قادر أكمل»، اليوم الثلاثاء، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك احتفالًا بعيد الحب.

تفاصيل أغنية «قادر أكمل»

أغنية قادر أكمل، من كلمات أمير طعيمة، وألحان احمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، ومن إنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر، والمنتج المنفذ مصطفى جابر.

ويحكي أحمد سعد من خلال أغنية «قادر أكمل»، عن مدى تعلقه وارتباطه بحبيبته، التي تؤيده وتسانده، ويصف عيونها بطوق النجاة، ويؤكد أنها نصفه الأخر في حياته، وهي التي تفهمه وتعشقه، ومن قبلها عمره غير محسوب.

كلمات أغنية «قادر أكمل» لـ أحمد سعد

وتقول كلمات الأغنية: «أيوه بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح.. لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح.. ياللي عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح.. إنتي الحته الحلوه ف قلبي ببقى في قربك مش قلقان.. إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان.. حببتيني في أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان.. وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش».