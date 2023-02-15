المنشآت السياحية: العرب يرفعون نسب إشغال المطاعم خلال عيد الفطر

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الأسبوع الأخير من شهر رمضان المقبل سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، لافتا إلى أن فنادق القاهرة والجيزة تلقت حجوزات من السياح العرب ولاسيما السعوديين لقضاء إجازات عيد الفطر المبارك بمصر.

الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك

وأضاف لـ «الوطن»، أن قدوم السياح العرب لمصر سيرفع نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية خلال وجبتي السحور والإفطار في الأسبوع الأخير من رمضان، على أن تصل نسب الإشغال بالمطاعم السياحية خلال أسبوع عيد الفطر المبارك إلى أكثر من 95% ولاسيما مطاعم القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن العديد من المنشآت والمطاعم السياحية بدأت حاليا إجراء عمليات الصيانة والديكورات استعدادا لاستقبال الرواد في الإفطار والسحور وإجازات عيد الفطر المبارك.

نسب إشغال المطاعم السياحية حاليا

وأوضح رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت السياحية أنه بالرغم من تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية حاليا، إلا أن نسب إشغال المطاعم السياحية بكافة المدن السياحية «القاهرة - الجيزة - الأقصر - أسوان - الغردقة - شرم الشيخ»، تتراوح ما بين 50 إلى 60%، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لنسب الإشغال الحالية هو الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج ولاسيما القادمة لزيارة المناطق الأثرية والثقافية الموجودة بالقاهرة والأقصر وأسوان.

وتابع: «منذ بداية العام الجاري عادت المجموعات السياحية إلى تناول وجبات الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية الموجودة بالقاهرة والجيزة وأسوان والأقصر وذلك بعد تحذير وزارة السياحة والآثار لشركات السياحة الجالبة للسياح بعدم التعاون إلا مع المنشآت والمطاعم الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار».