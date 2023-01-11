المنشآت السياحية: مطاعم الغردقة الأكثر إشغالا في مصر خلال الأسبوع الجاري

قال علي كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب الإقبال على المنشآت والمطاعم السياحية سترتفع بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري وذلك بسبب إجازات منتصف العام الدراسى بالعديد من الدول العربية والتي يحرص مواطنو هذه الدول على زيارة مصر خلال تلك الإجازات، لافتا إلى أن السياح الكويتيين والإماراتيين سيكونون في مقدمة السياح العرب المتواجدين بالمدن السياحية المصرية خلال تلك الفترة.

وأضاف منصور، لـ«الوطن»، أن نسب إقبال الرواد على التواجد بالمطاعم والمنشآت السياحية بكل المحافظات السياحية خلال الأسبوع الجاري «متوسطة»، مشيرا إلى أن متوسط نسب الإشغال بالمطاعم السياحية بالقاهرة تتراوح ما بين 55 إلى 60%، وهو ذات المعدل بالمنشآت السياحية الموجودة بالأقصر وأسوان، فيما يبلغ متوسط نسب الإشغال بالمطاعم السياحية بشرم الشيخ نحو 70%، لافتا إلى أن مطاعم الغردقة سجلت أعلى متوسط نسب إشغال خلال هذا الأسبوع بنحو 80%.

ثبات أسعار قوائم الطعام بالمنشآت السياحية

وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية والمشروبات، فضلا عن مصاريف التشغيل إلا أن غالبية المطاعم والمنشآت السياحية التزمت بعدم رفع الأسعار وثبتت أسعار قوائم الطعام بها بالرغم من تلك الزيادات، لافتا إلى أن المطاعم ستبدأ فى رفع أسعارها السنوية خلال شهر مارس المقبل.

الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة إلى أنه بالرغم من عودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا إلا أن المطاعم ملتزمة حاليا بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، وتابع «الإجراءات الاحترازية تشمل ارتداء العاملين للكمامة طوال فترة تواجدهم بالعمل ،فضلا عن قياس درجات حرارة العاملين وتوفير المنظفات والمطهرات و الحفاظ على مسافات بينية معقولة بين الطاولات داخل صالة الطعام بالمنشآت السياحية».