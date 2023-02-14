«المنشآت السياحية»: زيادة نسب الإقبال على المطاعم في شهر رمضان

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا لدراسات السوق فإن الكافيهات السياحية ستنتعش بشدة خلال شهر رمضان في الفترة ما بين الإفطار والسحور، لافتا إلى أن المواطنين يقبلون على المطاعم والمنشآت السياحية والكافيهات لتناول المشروبات خلال تلك الفترة.

تناول المشروبات بالمطاعم بين السحور والإفطار

وتابع في تصريح لـ«الوطن»: «ارتفاع أسعار وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المقبل مقارنًة بالعام الماضي سيقلل من إقبال المواطنين على تناول تلك الوجبات بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال شهر الصوم الذي سيبدأ يوم 23 مارس المقبل»، مشيرا إلى أن أسعار المشروبات دائما ما تناسب غالبية الشرائح، موضحا أن المطاعم تبدأ تقديم المشروبات لروادها ما بين الإفطار والسحور.

تواجد الرواد في رمضان

وأشار إلى أنه وفقا لتوقعات نسب إقبال المواطنين على المطاعم السياحية خلال شهر رمضان المقبل فإنه من المرجح أن يكون الإقبال أكبر خلال السحور مقارنًة بالإفطار وذلك للعديد من الأسباب أهمها أن سعر وجبات السحور أقل بكثير من وجبات الإفطار، فضلا عن أن عزومات الإفطار الجماعي التي كانت تنظمها الشركات والمؤسسات للعاملين، تراجعت بشدة خلال السنوات الأخيرة، كما أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية خلال شهر رمضان قليلة للغاية.

وأوضح أن سعر وجبة السحور بالمطاعم السياحية للفرد الواحد خلال رمضان تبدأ من 250 جنيها، مشيرا إلى أن كثير من المطاعم والمنشآت السياحية لن ترفع أسعار الوجبات خلال شهر رمضان وذلك آملا في جذب أكبر عدد من الرواد على أن تبدأ في زيادة الأسعار بداية من عيد الفطر المبارك والذي يشهد إقبالا كبيرا من الرواد سواء مصريين أو عرب أو أجانب.

يشار إلى أن غالبية المطاعم والمنشآت السياحية بدأت الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك وذلك بإجراء الصيانة والديكورات التي تتناسب مع الشهر الكريم.