«المنشآت السياحية»: نسب إشغال مطاعم القاهرة والجيزة وصلت لـ60%

قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة تتراوح حاليا ما بين 50 إلى 60%، لافتا إلى أن تلك النسبة تبدو طبيعية في ظل استمرار العام الدراسي بغالبية الدول العربية، ولا سيما الخليجية فضلا عن الظروف الاقتصادية الحالية والتي جعلت العديد من الأسر تعزف عن تناول وجبات الغداء والعشاء خارج المنزل.

إرتفاع نسب الإشغال خلال اجازات عيد الفطر

وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية سترتفع بشكل كبير خلال اجازات عيد الفطر المبارك إبريل المقبل وذلك بسبب قدوم أعداد جيدة من السياح العرب لقضاء تلك الاجازات بمصر ولاسيما بالقاهرة والجيزة،إضافة إلى أن العديد من الأسر والشباب المصرى يفضلون الخروج خلال تلك الاجازات والتواجد بالمطاعم والكافيهات السياحية.

تثبيت أسعار الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية

وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة فى أسعاركافة المواد الخام فضلا عن المشروبات والمنتجات الغذائية فإن المطاعم والمنشآت السياحية قامت بتثبيت أسعارها حاليا وذلك رغبة منها فى عدم رفع الأسعار على الرواد فى ظل الظروف الحالية، إضافة إلى سعيها لجذب أكبر عدد من المرتادين خلال الفترة الحالية سواء من المصريين أو السياح الأجانب والعرب.

وتابع: «غالبية المنشآت و المطاعم السياحية لن ترفع أسعار وجبتى الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك إلا فى حالة واحدة وهى حدوث زيادات جديدة فى أسعار مكونات قوائم الطعام خلال شهرى فبراير ومارس 2023»، لافتا إلى أن الزيادة فى هذه الحالة إن تم تطبيقها فستتراوح ما بين 10 إلى 15% عن الأسعار الحالية.

وكان محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن العديد من المطاعم السياحية بدأت من الآن في إجراء الصيانة وتجهيز الديكورات الخاصة برمضان وعيد الفطر المبارك.