أمطار غزيرة تضرب دمياط وتعطل حركة الصيد

تعرضت محافظة دمياط، مساء اليوم، لموجة من الأمطار الغزيرة على بعض مدن وقرى المحافظة، وتأثرت حركة المرور بشكل نسبي.

توقف حركة الملاحة البحرية

وأعلنت هيئة ميناء دمياط، توقف حركة الملاحة البحرية مع سير العمل في الميناء وفق المعدلات الطبيعية.

تأثر الصيد في دمياط

أكد حسام خليل رئيس جمعية الصيادين في عزبة البرج بمحافظة دمياط في تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة الصيد تأثرت بسبب سوء حالة الطقس اليوم، ما أدى إلى إيقاف الصيد خوفا على أرواح الصيادين وغرق المراكب، بسبب سرعة الرياح وارتفاع المد والجزر والأمواج، نتيجة عدم استقرار حالة البحر.

أمطار رعدية في دمياط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة اليوم على مدن القناة ومحافظة دمياط، وعدم استقرار الأحوال الجوية على مختلف أنحاء البلاد، خاصة في السواحل الشمالية.

سرعة الإجراءات

وعلى الفور وجهت محافظ دمياط، رؤساء المدن ومدير عام الطرق بمتابعة انسداد البالوعات، وحذرت من التهاون في التعامل مع الظروف المناخية التي تتعرض لها البلاد، كما أعلنت محافظ دمياط حالة الطوارئ، تحسبا لأي تطورات مناخية تحدث.

تأمين طلاب المدارس

من ناحية أخرى، انتشر رجال مرور محافظة دمياط في محيط المدارس والشوارع الرئيسية والمؤدية إلى المدارس خاصة الابتدائي تحت مياه الأمطار، لتأمين دخول الطلاب إلى المدارس، وتيسير حركة المرور في الشوارع.