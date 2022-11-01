سقوط أمطار متوسطة على دمياط واستمرار حركة الملاحة «صور»

تعرضت محافظة دمياط لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة، أبرزها مدن دمياط والزرقا ودمياط الجديدة، في الوقت الذي انتظمت فيه أعمال الملاحة بهيئة الميناء، وسط استمرار حركة تداول الحاويات والبضائع العامة.

هبوب رياح شديدة في المحافظة

وشهدت المحافظة هبوب رياح شديدة وارتفاع أمواج البحر، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي استمر فيه العمل ببوغاز مدينة عزبة البرج، رغم محدودية حركة مراكب الصيد.

يأتي ذلك بعد أيام من استقرار حالة الطقس في المحافظة، وتدشين غرفة عمليات بالديوان العام لمتابعة الوحدات المحلية استعدادًا لفصل الشتاء، بينما وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رؤساء المدن والقرى إلى التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لرفع تراكمات المياه ومتابعة أعمدة الإنارة ومياه الصرف الصحي.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإن سرعة الرياح بلغت 8 كيلو متر في الساعة، بينما وصلت نسبة الأمطار إلى 14%، ودرجة الحرارة الكبرى 24 درجة، ومن المتوقع تحسن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل وجود غيوم على مناطق عديدة.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، قبل ساعات: «نتوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتمتد خفيفة وضعيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، حيث تنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا، لطيف أول الليل مائل البرودة فى آخره على كل الأنحاء».

وأضافت الأرصاد الجوية: «كما نتوقع استمرار تجدد السحب الرعدية الممطرة على السواحل الغربية بمطروح والإسكندرية، وأن تمتد لمناطق من شمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ مع تقدم الوقت».