3 للنقيب و11 للعضوية في اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح بانتخابات «الصحفيين»

استأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعضوية الزملاء أعضاء المجلس الستة الممتدة عضويتهم، أعمالها بتلقي أوراق المرشحين لمنصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023، من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وتقدم للترشح لمنصب النقيب 3 مرشحين، كما تقدم للترشح لمنصب عضو مجلس نقابة الصحفيين 11 مرشحا، وبذلك تكون اللجنة تلقت عدد (10) طلبات ترشح على منصب النقيب بنهاية اليوم الرابع، و(30) طلبًا على مقاعد عضوية المجلس، وتغلق اللجنة غدًا الأربعاء 15 فبراير 2023 باب تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة 12 ظهرًا.