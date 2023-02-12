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مرشحان للنقيب و5 لعضوية مجلس الصحفيين في اليوم الثاني لفتح باب الترشح

كتب:

سهيلة هاني
11:03 م | الأحد 12 فبراير 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

استأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعضوية الزملاء أعضاء المجلس الستة الممتدة عضويتهم، أعمالها بتلقي أوراق المرشحين لمنصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، اليوم.

وتقدم للترشح لمنصب النقيب مرشحين اثنين، كما تقدم للترشح لمنصب عضو المجلس 6 مرشحين.

يذكر أن اللجنة تلقت أمس ثلاث طلبات ترشح على منصب النقيب، وسبعة طلبات على مقاعد عضوية المجلس، ليصبح اجمالي المرشحين حتى الآن (5) مرشحين على منصب النقيب، و(13) مرشحًا للعضوية، وتواصل اللجنة حتى الاربعاء 15 فبراير 2023 تلقي أوراق المرشحين.

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